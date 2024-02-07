Başak Demirtaş'ın ardından DEM Parti'den açıklama: Tarih verdiler

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Temelli, "Bu süreç için de kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş ile müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış. Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç vermişse, şimdiki açıklaması da inanın güç vermiştir. Birlikte yürüyoruz, mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Temelli şunları söyledi:

“Üç gün boyunca oraya gelmeyen devlet aslında hâlâ orada yok. Devlet yok. Devletinin, Bakanının bu yaklaşımını kabul etmeyen halk gerekli tepkiyi de çok iyi verdi. Bakan arkasına bakmadan kaçtı gitti. Belediye başkanına da aynı tepkiyi verdiler. Evet, halk unutmuyor. Unutmayacağız derken, bu yaşanan, özellikle deprem anından itibaren üç gün boyunca yaşanan şeyi unutmadıklarını çok net bir şekilde ortaya koydular. Evet, bu üç gün boyunca devlet yoktu. Bunun olmama nedenini bizzat Cumhurbaşkanı zaten itiraf etti. Açıklamasıyla tam da depremin birinci yılında adeta itirafıyla neden orada üç gün olmadıklarını anlattı. Çünkü kazanamadığı belediyeye hizmet götürmeyeceğini dile getiriyordu. Belediye seçimlerine angaje olmuş bir aklın aslında itirafından başka bir şey değildi bu. Evet, hizmet götürmediler. Üç gün boyunca o insanlar o soğukta, o betonun altında donarak can verirken, onlar hala 'bu belediye kimin, bu belediyeyi nasıl kazanır' hesabı yapmakla meşgullermiş demek ki. Bir yıl sonra bunu da çok net ifade ettiler. Evet, hizmet götürmemişler. Hatta bunun belgesi de var. Neden götürmediklerinin tablosu da var.

"KONUT DAĞILIMINA BAKTIĞIMIZDA AYRIMCI ZİHNİYET GÖRÜLÜYOR"

31 Mart'ta kadar 750 bin, 75 bin konut bitirmeyi hedeflemişler. 7 bin konutu ancak bitirebilmişler. 680 bin konuta ihtiyaç var. Bu 7 bin konutun dağılımı ya da benzer dedikleri 75 bin konutun dağılımına baktığımızda işte o ayrımcı zihniyet kendisini bir kez daha bu tabloda ortaya koyuyor. Bakın, evlerin dağılımına baktığınızda Antep Belediyesi kimin? AKP'nin. Evlerin yüzde 36'sı Antep'e yapılmış. Hatay Belediyesi kimin? Muhalefetin. Evlerin sadece yüzde 4'ü Hatay'a yapılmış. Aradaki bu fark bile, 9 katlık bu fark bile bu ayrımcılığı teşhir etmeye yetiyor, artıyor. Dolayısıyla Erdoğan sözlerinde, tırnak içinde söylüyorum, samimi. Çünkü her zaman olduğu gibi, o ayrımcı zihniyetiyle halka yaklaşmaya devam ediyor. Sadece Erdoğan var. Bugün, bu kez de Sayın Özhaseki'nin açıklamasını duyduk. Bir konutu ziyarete gitmiş ve orada demişler ki, 'iyi ki deprem oldu, evimiz yıkıldı da villalara kavuştuk.' Villa diye anlattıkları aslında köy evleri. Yani, iktidarın zihniyeti şu. Eğer siz canlı çıktıysanız orada ölen ölmüştür biz işimize seçimlere bakalım.

İstanbul adayları da aslında bunu ifade ediyor. İstanbul'u depremle tehdit eden bir Kurum hadisesi var karşımızda. Biliyorsunuz, büyük depremler olduğu sırada bakandı kendisi ve bu depremlerin en temel nedenlerinden biri imar aflarıydı, kendi döneminde hayata geçmişti ve kent suçlarının bedelini, maliyetini maalesef halkımız, halklarımız ödemeye devam ediyor.

"9 ŞUBAT'TA İSTANBUL ADAYINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Temelli, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmamasına ilişkin sorulan soruya da şu yanıtı verdi:

"Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş ile hem de tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Birlikte eğiliyoruz, birlikte düşünüyoruz, birlikte yol yürüyoruz. Dolayısıyla bu süreçle ilgili de sözcümüz Ayşegül Doğan, pazar günü zaten bir açıklama yapmıştı. Bizim İstanbul'da aday çıkartacağımıza yönelik bir aday meselesinin de kurullarımızda değerlendirildiğini 9 Şubat günü de bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Bu süreç için de kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş ile müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış. Bunun neticesinde de kendilerinin açıklaması biraz önce zaten kamuoyuna ulaştı. Kamuoyuna bu konuda bilgilendirildi. Dolayısıyla da açıklaması, nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç vermişse, şimdiki açıklaması da inanın güç vermiştir. Birlikte yürüyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden çok güçlü bir şekilde DEM Parti olarak çıkacağımıza inanıyoruz. Çünkü DEM Parti'nin güçlenmesi bu ülkede demokrasi mücadelesinin güçlenmesidir. İşte depremden bahsettik, yerel yönetim anlayışlarından bahsettik. İnanın Hatay'da sabah saat 4.17'de o insanların haykırışlarını duysaydınız, Türkiye'nin bir yerel demokrasiye yerinden yönetimin farklı anlayışlarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu orada hissederdiniz."

Temelli, İstanbul için belirleyecekleri aday için de "9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz, bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi.

Kaynak: ANKA