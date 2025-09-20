Gürsel Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu, 'tedbirli ihraç' istemiyle disipline sevk edildi. Karar, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in ekibinden dikkat çeken bir isim hakkında disiplin süreci başlatıldı. Tekin’in İzmir’deki en yakın çalışma arkadaşlarından eski başdanışmanı ve Çiğli Belediye Başkan aday adayı Tolga Çobanoğlu, 'tedbirli ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Parti disiplinini zedeleyen eylemler gerekçe gösterilerek alınan kararın, 15 Eylül 2025 tarihinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda oybirliğiyle çıktığı belirtildi. Sevk dilekçesinde Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci Binici ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin imzalarının yer aldığı aktarıldı.

