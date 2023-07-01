Gürsel Tekin: Geçmişte de 'değişim' dalgası yaşandı, iktidarı altın tepside Erdoğan'a verdik

CHP'nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan "değişim" isteği hakkında konuştu. Tekin "Değişim derken partiyi bölmeyelim" dedi.

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Gürsel Tekin: Geçmişte de 'değişim' dalgası yaşandı, iktidarı altın tepside Erdoğan'a verdik

Genel seçimlerin ardından CHP'de yüksek sesle "değişim" isteği dile getirilmeye başlandı. Hem parti içinden hem de tabandan gelen "değişim" çağrıları ile ilgili konuşan CHP'nin eski genel sekreteri Gürsel tekin, geçmişten örnekler verdi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Tekin, CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına ilişkin  olarak, "Hem değişim diyorlar, hem “Kazanamayız” diyorlar" diyerek yerel seçimlerde iddialı olduklarını belirtti. 

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Tekin şu açıklamaları yaptı:

"İKTİDARI TESLİM ETTİK"

CHP geçmişte de değişim dalgaları yaşadı. Sonuçta bölündük ve Erdoğan'a altın tepsiyle önce İstanbul'u sonra da iktidarı verdik. 1989'da 40 ilde iktidar olmuş bir siyasi partiydik ve yerel yönetimlerin yüzde 70'ini SHP almıştı. Parti içi kavgalar nedeniyle 1994 yerel seçimlerini unutur hale geldik. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çokça ilimizi sadece parti içi kavgamıza kurban ettik. Erdoğan ve Gökçek kendi çabalarıyla değil, bizim iç kavgalarımız sonucu kazandı. Aynı ideolojiye sahip üç siyasi partinin çekişmesi sonucu kazandığımız yerleri bugünkü siyasi iktidara teslim ettik.

 

"GEÇMİŞTE BU DURUM BERABERİNDE BÖLÜNMEYİ GETİRDİ"

 "Vatandaşımızın CHP ile ilgili bir sorunu yok ama siyasal mühendislik yapılarak sorun varmış gibi algı yaratılıyor. Değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü. Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Şimdi herkes CHP uzmanı oldu. “İstanbul'u kazanamayız” diyorlar. Hem değişim diyorlar, hem “Kazanamayız” diyorlar. İstanbul'u tekrar alacağımız gibi, Üsküdar, Eyüp, Beyoğlu, Sancaktepe, Çekmeköy, Fatih, Silivri, Çatalca ve Bağcılar'da da iddialıyız. Bursa, Denizli, Balıkesir ve Kocaeli'yi de alacağız. Didişerek değil, bütünleşerek dahil edeceğiz."

"Halka açılmalıyız"
"Değişim ve demokrasi, daha çok ön seçim diyenler ne yazık ki önseçimden kaçınıyor. Ne yazık ki yıllardır kendi illerinde değişimin ve dönüşümün D'sini hayata geçirmiş değiller. Kendi illerinde, mahallelerinde partiye üye yapacak durumları yok. Önseçim olsa hiçbiri siyasete giremezdi. Kendilerince bir güç odağı yaratıp yanında hizalanıyorlar. Partimizin yanında hizalanma zamanı. Partiyi önce halka açıp, daha sonra üyelerimizi çoğaltarak, üyelerimizin sürecin her evresine dahil ederek yol almalıyız."

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