Turhan Çömez'in annesi ve ablası AKP'ye üye yapılmış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem en yakınındaki isimlerden olan İYİ Partili Turhan Çömez, "e-devlet bilgilerinizi kontrol edin" uyarısında bulundu.

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Turhan Çömez'in annesi ve ablası AKP'ye üye yapılmış

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AKP’nin annesi ve ablasını sahte parti üyesi yaptığını söyledi.

Sosyal medyadan annesi ve ablasının AKP’ye üye yapıldığı belgeyi paylaşan Turhan Çömez, “Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki, İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer Ak Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz” dedi.

Ayrıca, Çömez, “Lütfen e-devlet'ten bilgilerinizi kontrol edin” diyerek vatandaşları da uyardı.

Turhan Çömez'in annesi ve ablası AKP'ye üye yapılmış - Resim : 1

Turhan Çömez'in annesi ve ablası AKP'ye üye yapılmış - Resim : 2

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