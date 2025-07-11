Gizemli Açıklamaya Geri Sayım! Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşmasını Bekliyor: İşte Kulislerde Konuşulan 3 Senaryo...

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarını işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını söylemişti. Çelik, “Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli’ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmaktır. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Tüm vatandaşlarımızı bu konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULAN 3 SENARYO

Çelik'in bu açıklamaları siyaset arenasını hareketlendirdi ve herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya odaklandı. Merak edilen açıklama öncesi kulisler de ısındı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamanın 'sadece iç siyasette değil, bölgesel ve küresel düzeyde de önemli sonuçlar doğurabileceğini' belirtti ve kulislerdeki 3 senaryoyu aktardı.

İşte o senaryolar:

Birinci senaryo : Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin net mesajlar verecek.

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin net mesajlar verecek. İkinci senaryo : Suriye meselesine ilişkin yeni bir yol haritası açıklanabilir.

: Suriye meselesine ilişkin yeni bir yol haritası açıklanabilir. Üçüncü senaryo: ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırıldığı ve Türkiye'nin F-35 programına geri döneceği ilan edilecek.

Kaynak: Sabah