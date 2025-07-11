Silah Bırakma Sonrası Bahçeli'den İmralı Heyeti'ne 'Teşekkür' Telefonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 günü yaptığı tarihi çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik gün geldi. Terör örgütü PKK, bugün silahlarını teslim etti. Sembolik olarak düzenlenen törende örgüt üyelerinin silahları büyük bir kazanın içerisine atılarak yakıldı.

Terör örgütünün silah bırakmasının hemen arkasında MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı Heyeti'nden DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ı telefonla aradı.

'EMEĞİNİZ ÇOK FAZLA'

Bahçeli, telefon görüşmesinde “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla" diyerek teşekkür etti. Bahçeli, Buldan'a hayırlı olsun temennisinde de bulundu.

Bahçeli, Buldan'ın ardından İmralı Heyeti'nden Ahmet Türk'ü de arayarak ona da emekleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi