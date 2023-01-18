Gerçek Gündem 2 hafta önce duyurdu: Erdoğan seçim tarihini açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - Erken seçim tartışmaları aylardır devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili ipucu verdi. Erdoğan 14 Mayıs’ı işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir" dedi.

1950 seçimleri, 14 Mayıs 1950'de düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri bu seçimlerde belirlenmişti. Oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

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Öte yandan, Gerçek Gündem 4 Ocak’ta “Bahçeli görüşmesi sonrası Saray'da toplantı: Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'dan kurmaylarına ‘ilk tur’ talimatı” başlıklı kulis haberinde seçim için 14 Mayıs tarihini öne çıktığını yazmıştı.

Gerçek Gündem, Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesi üzerine tarihin netleştiği kulisine ulaşmıştı. Kulis haberimizde ayrıca “Ramazan, bayram, bayramdan sonraki önemli tarihler, seçimin 18 Haziran’da yapılması durumunda karşılaşılacak olaylar ve diğer tarihlerin uygunluğu konuları ayrıntıyla değerlendiriliyor. Masada öne çıkan görüş ise 14 Mayıs oluyor. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasının doğru olduğunu Erdoğan da kabul ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem