Gerçek Gündem 2 hafta önce duyurdu: Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Öte yandan 2 hafta önce yayımlanan Gerçek Gündem kulis haberinde, "Seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasının doğru olduğunu Erdoğan da kabul ediyor" denilmişti.

Son Güncelleme:
Gerçek Gündem 2 hafta önce duyurdu: Erdoğan seçim tarihini açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - Erken seçim tartışmaları aylardır devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili ipucu verdi. Erdoğan 14 Mayıs’ı işaret ederek "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir" dedi.

1950 seçimleri, 14 Mayıs 1950'de düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri bu seçimlerde belirlenmişti. Oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

GERÇEK GÜNDEM 2 HAFTA ÖNCE DUYURMUŞTU

Öte yandan, Gerçek Gündem 4 Ocak’ta “Bahçeli görüşmesi sonrası Saray'da toplantı: Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'dan kurmaylarına ‘ilk tur’ talimatı” başlıklı kulis haberinde seçim için 14 Mayıs tarihini öne çıktığını yazmıştı.

Gerçek Gündem, Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesi üzerine tarihin netleştiği kulisine ulaşmıştı. Kulis haberimizde ayrıca “Ramazan, bayram, bayramdan sonraki önemli tarihler, seçimin 18 Haziran’da yapılması durumunda karşılaşılacak olaylar ve diğer tarihlerin uygunluğu konuları ayrıntıyla değerlendiriliyor. Masada öne çıkan görüş ise 14 Mayıs oluyor. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasının doğru olduğunu Erdoğan da kabul ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

Bahçeli görüşmesi sonrası Saray'da toplantı: Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'dan kurmaylarına "ilk tur" talimatıBahçeli görüşmesi sonrası Saray'da toplantı: Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'dan kurmaylarına "ilk tur" talimatıGüncel
Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali: 14 Mayıs'ta mı yapılacak?Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali: 14 Mayıs'ta mı yapılacak?Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
2023 seçim
Son Güncelleme:
Demokrat Parti'den Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı Siyaset 18 Ocak 2023 12:53
Veli Ağbaba'dan Bağkur tescil mağdurlarını sevindirecek teklif Siyaset 18 Ocak 2023 12:48
Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali Siyaset 18 Ocak 2023 12:26
Ali Babacan'dan yeni 'Baykar' açıklaması: Sözlerim çarpıtılıyor Siyaset 18 Ocak 2023 11:22
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!