Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı: Biz aynı yerdeyiz, bekleriz!

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DP'nin birinci parti çıktığı 1950 genel seçimlerini hatırlatarak seçim tarihini işaret etmesine yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı: Biz aynı yerdeyiz, bekleriz!

GERÇEK GÜNDEM /

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada seçim tarihi için 14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen, Demokrat Parti'nin (DP) zaferle çıktığı seçimleri hatırlatarak seçim 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.

Cumhuriyet tarihinin birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçiminin gerçekleştirildiği tarihte ilk defa "gizli oy, açık tasnif" uygulanmış ve Erdoğan'ın sık sık halefi olduğunu iddia ettiği Celal Bayar'ın partisi DP birinci parti çıkmıştı. Bayar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Adnan Menderes partinin genel başkanı olmuştu.

Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali: 14 Mayıs'ta mı yapılacak?Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali: 14 Mayıs'ta mı yapılacak?Siyaset

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL'DAN ERDOĞAN'A "BURADAYIZ" YANITI

DP'nin bugünkü genel başkanı ve "Altılı Masa"nın liderlerinden Gültekin Uysal, Erdoğan'ın hatırlatmasına yanıt verdi.

Uysal, "Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef’e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı: Biz aynı yerdeyiz, bekleriz! - Resim : 2

 
 
Etiketler
2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan Demokrat Parti Gültekin Uysal
Son Güncelleme:
Veli Ağbaba'dan Bağkur tescil mağdurlarını sevindirecek teklif Siyaset 18 Ocak 2023 12:48
Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali Siyaset 18 Ocak 2023 12:26
Ali Babacan'dan yeni 'Baykar' açıklaması: Sözlerim çarpıtılıyor Siyaset 18 Ocak 2023 11:22
Akşener: 'Siyaset dehaları' sağda solda konuşuyor, kulağımıza geliyor Siyaset 18 Ocak 2023 10:46
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin IQ ortalaması düştü, sırası şaşırttı
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!