Gelecek Partisi'nde 'AKP'ye Geçiş' Bilmecesi: 'Ciddi Bir Operasyonla Karşı Karşıyayız'

Gelecek Partili milletvekillerinin AKP'ye katılacağı iddiaları gündemden düşmezken, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Özdağ, açıklamasında partisinin 'ciddi bir operasyon' ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi'nde 'AKP'ye Geçiş' Bilmecesi: 'Ciddi Bir Operasyonla Karşı Karşıyayız'

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu dahil, Gelecek Partisi’nde pek çok milletvekilinin AKP’ye katılacağı iddiaları siyaset kulislerini sarstı. Bu iddiaları kuvvetlendiren acıkama ise Gelecek Partisi Ankara milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’dan geldi. Yamalı, açıklamasında, “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz” ifadelerini kullanmıştı.

Yamalı'nın açıklamasının ardından bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan geldi. Özdağ iddiaları net bir dille yalanladı.

'CİDDİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Özdağ açıklamalarında "5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok" diye konuştu.

DAVUTOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

Gelecek Partili Özdağ açıklamasında, iddiaları net bir dille yalanlayarak şunları kaydetti:

"Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Dervişoğlu, genel merkezimize bir iadeiziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak."

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Kaynak: ANKA

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