Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu AKP'ye Dönüş Sinyali mi Verdi? 'Ruh Bakımından Kopmadım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Suriye’de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konya’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, eski partisi AKP ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, ruh bakımından ‘AKP’den hiç kopmadığını’ söylediği açıklamasında, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZI VE DIŞİŞLERİ BAKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM’

Suriye halkının uzun yıllardır zulüm gördüğünü belirten Davutoğlu, "Suriye halkının zaferini tebrik ediyorum. 13 yıl boyunca kimse bunu anlamaya çalışmadı. 13 yıl boyunca Suriye bağlamında ağır iftira ve eleştirilere maruz kaldık. Mülteciler konusunda insani gerekçelere sahip çıktığımız için üzerimize gelmeyen kalmadı. Sanki bu 13 yılın bütün sorumluluğu ki bu 13 yılın 5 yılında ben varım, 8 yılında herhangi bir görevim yok. Önemli değil, görevim olmasa da doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. Olması gereken buydu." ifadesini kullandı.

Davutoğlu’nun ılımlı açıklamaları dikkat çekerken, eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Mücahit Birinci de çarpıcı bir çağrıya imza atarak, Davutoğlu ve AKP’den ayrılan isimlerin yeniden partide siyaset yapılabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Birinci paylaşımında, "Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."

Kaynak: AA-DHA