Davutoğlu AKP'ye Geri mi Dönüyor? Mücahit Birinci'den Dikkat Çeken 'Geri Dönüş' Çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım" sözlerine AKP'den yanıt geldi. Davutoğlu'nun sözlerini alıntılayan eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Davutoğlu'nun AKP çatısında siyaset yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'BU AYRILIK YAPAYDIR'

"Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."

Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum.

Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil... https://t.co/8WHOaVEa64 — Mücahit Birinci (@birincimucahit) December 15, 2024

Kaynak: Haber Merkezi