Davutoğlu AKP'ye Geri mi Dönüyor? Mücahit Birinci'den Dikkat Çeken 'Geri Dönüş' Çağrısı

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım" sözlerinin ardından dikkat çeken paylaşım geldi. Mücahit Birinci, Ahmet Davutoğlu için, "Bu ayrılık yapaydır" diyerek AKP'ye geri dönüş çağrısı yaptı.

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Davutoğlu AKP'ye Geri mi Dönüyor? Mücahit Birinci'den Dikkat Çeken 'Geri Dönüş' Çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım" sözlerine AKP'den yanıt geldi. Davutoğlu'nun sözlerini alıntılayan eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Davutoğlu'nun AKP çatısında siyaset yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'BU AYRILIK YAPAYDIR'

"Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."

Kaynak: Haber Merkezi

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