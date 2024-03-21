Gelecek Partisi adayı, AKP lehine çekildi

AK Partimize ve AK Kadrolara destek çığ gibi büyüyor. Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın @mehmetozhaseki ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın @bybekirbozdag tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşehrilerimizle daha da güçlendik.



Ayrıca Gelecek Partisi… pic.twitter.com/E6yjwPcQJd