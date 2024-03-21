Gelecek Partisi adayı, AKP lehine çekildi

Yerel seçimlere 10 gün kala Urfa'da Gelecek Partisi adayı Ferit Çevik, AKP adayı ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı.

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Gelecek Partisi adayı, AKP lehine çekildi

Gelecek Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferit Çevik, AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekildi.

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

Beyazgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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