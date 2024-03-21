CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a "Malına sahip çık" tepkisi: "Bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcısına söyleyeceksin"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutköy-İstanbul Havaalanı Metro hattının açılış töreninde yaptığı konuşmadaki sözlerine tepki gösterdi. Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a metroyu kastederek, "Malına sahip çık" diye seslenen Erdoğan’a ''Kimin malı?'' diye sordu. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başarır, ''Üzerinde arsalar, evler, dükkanlar var. Nereden gelmiş, babadan. Ankara bunların” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçimler kapsamında Antalya'da konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a metroları kastederek, "Malına sahip çık" demesini eleştiren Başarır, Erdoğan'a "Kimin malı?" diye sordu. Başarır, şunları söyledi:

"KİMİN MALI ERDOĞAN?"

"Cumhurbaşkanı İstanbul Havaalanı Metrosu’nun açılışını yapıyor. Murat, malına sahip çık, diyor. Kimin malı Erdoğan? O metro halkın vergileriyle, halkın parasıyla yapıldı. Sen bunu evinden getirmedin. O İstanbullunun malı. Eğer birine 'malına sahip çık' diyeceksen, kime diyeceksin biliyor musun? Ankara Cumhuriyet Başsavcısına diyeceksin. Diyeceksin ki, Ankara’nın yarısı Turgut Altınok’un üzerinde gözüküyor, halkın malına sahip çık diyeceksin. Diyebilir mi? Diyemez."

"ANKARA BUNLARIN"

CHP’li Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un uzu mal varlığı listesine de dikkati çekerek, ''Altınok’un üzerinde arsalar, evler, dükkanlar, var var var. Nereden gelmiş, babadan. 600 daireden bahsediyorlar, babadan miras kalmış. Peki dediği gibi olsun, 9 kardeş var, bu malı dokuzla çarparsak, Ankara bunların. Millette ne babalar var'' dedi.