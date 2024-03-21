Kılıçdaroğlu, CHP'den yerel seçim için umutlu: Belediyeleri arttıracağımızı düşünüyorum, bütün adaylarımızı destekliyorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi partisine güvendiğini belirterek, "Belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum. Bütün adaylarımızı destekliyorum"

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Kılıçdaroğlu, CHP'den yerel seçim için umutlu: Belediyeleri arttıracağımızı düşünüyorum, bütün adaylarımızı destekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu.

Partisine güvendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, son yerel seçimde alınan 11 büyükşehrin muhafaza edileceğini belirtti.

DW Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki belediye meclisine vurgu yaparak, "Mevcut 11 büyükşehir belediyesine ek olarak Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de kazanacağımızı düşünüyorum. İlçe belediyesi sayılarının artacağını düşünüyorum. İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılırsa bu sağlanabilir" dedi.

31 Mart sonrası kurultayda mevcut CHP yönetimi ile hesaplaşacağınıza dair iddiaları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, televizyonlardaki tartışma programlarında konuşulanları takip etmediğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca şunları söyledi:

"Günlük siyasal tartışmaların içerisine girmiyorum. 'CHP'nin başarısız olmasını istiyor' denilmesi için akıl tutulması lazım. Yok öyle bir şey yok. Tam tersine belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum. Bütün adaylarımızı destekliyorum."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP 2024 Yerel Seçimleri İstanbul
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