CHP'li İlgezdi: Sağlık Bakanlığı akıl tutulması yaşıyor

Ülkemizde çocuk yaşa kadar düşen uyuşturucu ve bağımlılık alarm seviyesinde olmasına karşın bağımlılıkla mücadele için bütçenin kullanılmaması hakkında yazılı basın açıklaması yapan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Bağımlılıkla mücadele için ayrılan ‘Bağımlılığın Önlenmesi’ bütçesinden tasarruf etmenin hiçbir mantıklı yanı yok. Bu iktidarın uyuşturucu ile mücadele etmediğinin kanıtı” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na ait, “Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri” kalemine 2023 yılında 991 milyon 923 bin TL ödeneğe ilişkin Dr. Akkuş İlgezdi, “Çocuk yaşa kadar düşen ve alarm seviyesinde olan uyuşturucuyla mücadelede önemli bir sorumluluğu bulunan Sağlık Bakanlığı akıl tutulması yaşıyor çünkü; “Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri” kalemine 2023 yılında 991 milyon 923 bin TL ödenek ayrıldı. Toplam 991,9 milyon TL'lik ödenek, yıl içinde 8 milyon 89 bin TL’ye düşürüldü. Ödeneklerin nereye harcandığına bakıyoruz erişkinlere yönelik madde bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için 2023 yılında tek kuruş harcanmamış. Ülkemizde artan uyuşturucu kullanımı var, bir bataklık var pırıl pırıl gençliğimizi, insanımızı içine çekiyor Sağlık Bakanlığı mücadele etmeyi aklına dahi getiremiyor maalesef” dedi.

Tedavi merkezlerinin yetersizliğine vurgu yapan Dr. Akkuş İlgezdi, “2023 yılında 991 milyon 923 bin TL ayrılan ödenek yıl içinde ‘tasarruf’ için 8 milyon 89 bin TL’ye düşürüldü ve hiçbir şekilde bağımlılıkla mücadele için harcama yapılmadı. Bağımlılığın tedavisinde büyük önemi olan AMATEM ve ÇEMATEM olduğu yerde sayıyor. 2 yılda sadece 1 tedavi merkezi açıldı, 2021 yılında 137 olan tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2023 yılında 138 oldu, ne acı. Bağımlılık batağından kurtuluş için bir yardım eli olan tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayımız yetersiz, Sağlık Bakanlığı tüm bu olanlara karşı kayıtsız” ifadesini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DA GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMIYOR

Derinleşen bağımlılıkla ilgili gerekli çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da yapmadığını belirten Dr. Akkuş İlgezdi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı da geleceğimiz olan gençlerimize karşı sorumluluğunu yerine getirmedi” ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağımlılıkla mücadele kapsamında ayrılan bütçeyi etkin kullanmamasını değerlendiren Dr. Akkuş İlgezdi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı için kötünün iyisi diyebiliriz ancak, Sağlık Bakanlığı ayrılan bütçeyi düşürüp üstüne hiçbir hizmet yapmadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı da ‘Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele’ alt hedefine 2023 yılında 7 milyon 866 bin TL kaynak ayırmıştı. Kaynak, 2023 yılı içinde 5 milyon 966 bin TL’ye kadar düşürüldü. 2023 yılının sonunda yapılan toplam harcama ise, 4 milyon 836 bin TL. Nereden tasarruf edeceklerini bilmedikleri için yaşanıyor tüm bunlar. Geleceğimiz olan gençlerin bağımlılıkla mücadelesinde tasarruf olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin emanetçisi olan gençlerimizin bağımlılık batağına düşmesini önlemek, bağımlılıkla mücadele eden gençlerimize gereken imkanları sağlamak hepimizin sorumluluğu ama öncelikle bakanlıkların görev ve sorumluluğunda” dedi.