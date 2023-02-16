Gaziantep'te CHP'li Aylin Nazlıaka'nın ziyaret ettiği depremzede: 'Kaymakam geldi alay ediyor; bu nasıl insanlık?'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'in Atalar köyünde, depremzedeleri; barındıkları çadırlarda ziyaret etti.

Aylin Nazlıaka’nın Gaziantep'in Atalar köyünde barındığı çadırda ziyaret ettiği depremzede; “En ucuz insanmış. Her şeyin kıymeti varmış bizim hiçbir değerimiz yokmuş. Bittik. Altı tane çocuğum var, açız. Vatandaş getirirse yiyoruz, getirmezse yok. Eve de az hasarlı diye verdiler, gittiler. Gelsinler kendileri otursunlar evin içine. Ondan sonra da biz oturalım. Evin ortası çökmüş arkası çökmüş, eve az hasar verdiler” dedi.

Nazlıaka’nın afet bölgesinde dinlediği yurttaş, evinde birçok göçük ve çatlak olmasına rağmen “az hasarlı” raporu verildiğini söyledi. Vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

“GELSİNLER KENDİLERİ OTURSUNLAR, ONDAN SONRA DA BİZ OTURALIM”

“İki gecedir çadırdayız daha. Ben yeni kurdum, hepsi de benim gibi. Altı tane çocuğum var, bir çadırın içinde oturuyoruz, donuyoruz. En ucuz insanmış. Her şeyin kıymeti varmış, bizim hiçbir değerimiz yokmuş.

Kaymakam geldi bizimle alay ediyor. Bu nasıl insanlık ben bilmiyorum ki. Siz inşaatçısınız, sizin evler nasıl yıkılıyor diyor. Eşlerimiz, oğullarımız demirci onun için biz bunları sağlam yapmalıymışız. Ne diyeceğimi de bilmiyorum, gözümün yaşı kurudu artık. Bittik, altı tane çocuğum var açız, vatandaş getirirse yiyoruz getirmezse yok. Eve de az hasarlı diye verdiler, gittiler. Gelsinler kendileri otursunlar evin içine. Ondan sonra da biz oturalım. Evin ortası çökmüş arkası çökmüş, eve az hasar verdiler. Muhtarımız gelip de ne yapıyorsunuz, nasılsınız, size de yardım gerek var mı demedi. Geleni alıp içeri koyuyorlar.”

“EVE BAKTILAR HASAR AZ DEDİLER AMA BİZ GİREMİYORUZ KORKUMUZDAN”

Bir başka depremzede ise şunları söyledi:

“Şu an 20 kişi burada yaşıyoruz. Benim oğlum hasta, ilacını bulamadık, öğreten getirdi. Çok kötü durumdayız. 12 gündür banyo yapamıyor çocuklar, hepsi hasta olurlar şimdi. Evimize giremiyoruz, her yer çatlak. Eve baktılar hasar az dediler ama biz giremiyoruz korkumuzdan çatlaklar var komple merdivenlerde.”

“CENAZELERİMİZ VAR KAYIPLARIMIZ ÇOK FAZLA, HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başka bir depremzede ise şöyle konuştu:

“Burada dört aile kalıyor. Yaralılarımız zaten Antep’te ameliyat oluyor şu an. Cenazelerimiz var kayıplarımız çok fazla, hayatta kalmaya çalışıyoruz yapacak başka bir şey yok. Dört tane cenaze verdik; annem, kardeşim, yeğenim… Babam yaralı ameliyat oluyor, yeğenim ameliyat oluyor yaralı. Söyleyecek bir şey yok.”