Financial Times'tan 'Soylu' yorumu: "Sorunlu ve toksikti, insanları düşmanlaştırıyordu"

Yeni kabineye ilişkin bir analiz yayınlayan Financial Times gazetesinde ortodoks ekonomi politikalarına geçiş sinyalinin verildiği' belirtildi. Öte yandan Wolfango Piccoli ise, "Soylu sorunlu ve toksikti" dedi.

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Financial Times'tan 'Soylu' yorumu: "Sorunlu ve toksikti, insanları düşmanlaştırıyordu"

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kabineye ilişkin bir analiz yayınlandı. "Erdoğan, kabineyi yenilerken Türkiye için ekonomik değişim sinyali veriyor" başlıklı analizde, 'daha ortodoks ekonomi politikalarına geçiş sinyalinin verildiği' belirtildi.

2011-2015 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenen Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasının da, 'ekonomi politikasında potansiyel bir değişikliğin işareti olarak görüldüğü' belirtildi. Adam Samson and Funja Güler imzalı analizde, şöyle denildi: "Erdoğan, kabinesindeki kapsamlı değişiklikleri açıklarken, ekonomi ekibini yenilerken ve katı söylemiyle tanınan içişleri bakanını değiştirirken daha ortodoks ekonomi politikalarına geçiş sinyali verdi."

Gazeteye konuşan bir ekonomist, Erdoğan'ın önceliğinin ekonomi olduğunu ancak kabine değişikliğinin tek başına yeterli olmayacağını' dile getirdi.

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya da işaret edilen analizde, uluslararası danışmanlık şirketi Teneo'nun eş başkanı Wolfango Piccoli'nin değerlendirmelerine yer verildi. "Soylu sorunlu ve toksikti" ifadelerini kullanan Piccoli, Soylu'nun birçok insanı düşmanlaştıran güçlü bir Batı ve özellikle Amerikan karşıtı bir duruş benimsediğini belirtti. 

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Süleyman Soylu
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