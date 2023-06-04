Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devir teslim töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapılan devir teslim töreni ile görevi Mustafa Varank'tan devraldı

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Mustafa Varank Bakanlıkta düzenlenen törenle görevini Mehmet Fatih Kacır'a devretti.

Varank konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz. Hayatlar gibi görevler de geçici, bu görevleri sorumlulukları her zaman millete hizmet etme sevdasıyla yaptığınız zaman sonuç alabiliyorsunuz. Bu bir takım çalışması. Bu 5 yıl boyunca bir kısmı bizden önceki bakan arkadaşların başlattığı bir kısmı bizim dönemimizde ilk olarak gündeme gelen, Türkiye’nin otomobilinden, ilk unicorn’a kadar birçok yeniliğe imza attık” dedi.

Kacır ise “Yöneticilerin bazılarına girdiği yerden başı dik ve alnı açık ayrılmak nasip olur. Mustafa Varank bu şekilde ayrılıyor buradan. Bizlere de Allah bu şekilde buradan çıkmayı nasip etsin. Bizim hakkımız sizlere sonuna kadar helal olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

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