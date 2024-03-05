FETÖ’den yargılanan eski rektör beraat etti

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık olan Hoşcoşkun ile avukatı duruşma salonunda yerini aldı.

Mahkemede tanık olarak ifade veren A.M.G, sanığın FETÖ ile ilişkisi olduğuna dair bir bilgisinin olmadığını ve sanığı hiçbir zaman örgütsel bir faaliyette bulunurken görmediğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ ile bağlantılı olmadığını, aslında gerçek mağdurun müvekkili olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın örgüt üyesi olduğu kanaatine vardığını ifade etti ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık Hoşcoşkun, son sözünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, aradan sonra kararını verdi ve sanığı suçsuz buldu.

Kaynak: İHA