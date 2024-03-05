Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 5 şehirde 36 şüphelinin gözaltına alınması yönünde karar aldı. Emniyet güçleri şu ana dek 21 kişiyi gözaltına aldı.
Eski İçişleri Bakanı şimdiki AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılık, şüphelilerin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönünde karar verdi.
Şüphelilerden 21'inin yakalanarak gözaltına alındıkları açıklandı.
Kaynak: İHA
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