Özgür Özel: Rekor kıracağız, Ankara'da yarışın sonu belli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da partisinin Eryaman Temsilciliği önündeki halk buluşmasında konuşuyor. 26 gün sonra gerçekleşecek yerel seçimler için CHP'nin iddiasını yineleyen Özel, Ankara'da seçimin sonucunun belli olduğunu kaydetti.

"BÜYÜK BİR REKOR KIRACAĞIZ, ANKARA'DA BAŞKANLIK YARIŞI BİTTİ"

Özel’in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ankara’da büyük bir rekor kıracağız. O rekoru çok sağlam bir rekorla kıracağız. Anketleri yapan firmaların temsilcileri ve televizyondaki yorumcular, Ankara'daki yarışın bittiğini söylüyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık artık bitti. O yarışın sonu belli."

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI: BEHZAT Ç.'NİN BİZİM ADAYIMIZ OLMASI...

CHP lideri Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut CHP Belediye Başkan Adaylığını da değerlendirdi. Beşikçioğlu'nun adaylığı ilk günlerde tartışma konusu olmuştu. Özel şunları kaydetti:

"Elbette kendisi bir sanatçı ve çok iyi bir yönetici. Takım kurma, ekip kurma, o ekibi motive etme özelliklerini bilen herkes, 'Erdal Bey'in oyunculuğundan daha iyi yönü varsa o da yöneticiliğidir' diyor. Erdal Bey'in çok genç bir örgütü var, arkasında da CHP var.

Behzat Ç.'nin bizim adayımız olması kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin de bir ifadesidir. İlleri değişirken koruma polisleriyle sohbet ediyoruz. Hepsi Behzat Komiserimiz için teşekkür ederiz diyorlar. Geçenlerde anket yaptık, çok iyi dedim. Erdal Bey beşikten polis."

"ETİMESGUT CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erdal Beşikçioğlu’nun yapacağı işlerden hem gençler hem de esnaflar memnun olacak. Burayı nasıl bir üniversite, kültür sanat kenti yaptığını gençlerin gözbebeği bir yer haline getirdiğini yaşayacak Eryaman yaşayacak Etimesgut.

Etimesgut’ta emlak ve dükkan değerleri artacak. Etimesgut’a ziyarete gelenlerin sayısı da artacak, Etimesgut cazibe merkezi olacak.

"AYNI KİRLİ PROPAGANDAYI BAŞLATMIŞLAR"

Bir de işin kara propaganda tarafında var. Bunlar geçen seçimlerde de 'İnsanlara açsınız yoksulsunuz, ama tehlike büyük bize oy vermelisiniz. Yoksa ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' yalanıyla, yoksulların yüzde 1’ini etkiledilerse; hak etmedikleri koltuklara 5 yıl daha oturma imkânı elde ettiler.

Şimdi aynı kirli propagandayı başlatmışlar. 'Eğer biz gidersek CHP gelirse Etimesgut’taki şehitlerimizin adının verildiği caddelerin sokakların adı değişecek.' Erdal Beşikçioğlu’nda şehidin adının verildiği caddenin adını değiştirecek belediye başkanı gören var mı? Yazıklar olsun.

"SÜLEYMAN SOYLU TARİH OLDU"

'Sosyal yardımların kesileceği' yalanı İstanbul’da ve Ankara’da yardımların 5 katına çıkmasıyla çökmüştür. 'Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını teröristler getirecekler' diyorlardı. O yalanı atan Süleyman Soylu tarih oldu. Ama o yalanın muhatabı Mansur Yavaş 5 yıldır her siyasi görüşten, pırıl pırıl gencin ekmeğiyle oynamadı.

Alırken de kimseyi kandırmadı ve şu an da her su faturası gelirken, AKP’li ve MHP’li sırf bir oyu alabilmek için nasıl yalana sığındıkları ortaya çıkıyor. Ve bu yalanlar artık Ankara sokaklarında karşılık bulmuyor.

Hal böyle olunca bundan sonraki süreç için 26 gün hepinize çok iş düşüyor. Bu atılan yalanları boşa çıkarmak Mansur Başkan'ın yapacaklarını iyi anlatmak ve bu kara propagandalar karşı örgütün gücünü göstermek size düşüyor."

Kaynak: Gerçek Gündem