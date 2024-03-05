Mustafa Destici'nin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giderken trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından BBP Lideri Mustafa Destici bugün taburcu edildi.

"İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİK"

Hastane önünde açıklama yapan Destici, "Dün sabah Sivas’ta ki toplantımızdan sonra Tokat Reşadiye de ki programımız için yola çıkmıştık. Niksar’ı geçtikten sonra tabi yağışta vardı. Fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. O kazalardan akan mazot ve yağ birikintilerinin neden olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Savrulduktan sonra kanala düştük. Tekrar kanaldan çıktık, bir iki yatıp kalktıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildik. Şoförümüz, özel kalem müdürümüz, koruma amirimiz ile birlikte Tokat İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız vardı. Bizim tarafta olduğumuz 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız ve birde ben tabi hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Doktorlarımız ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Tedavi sürecimiz tamamlandı. Dün müşahide altında kalmam gerekiyordu. Çünkü kafa bölgesinde bir takım çizikler oluşmuştu. Yine ayak diz kapağımın orda bir çatlak meydana gelmişti. Tedavileri oldu ama birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın" dedi.

"PARTİLER KIŞ AYLARINDAKİ SEÇİM SÜRECİNDE ZORLANIYOR"

Yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklama yapan Destici, "Bu hava şartlarında yerel seçimlerin yapılmaması gerekir. Yerel seçimler mümkünde Mayıs ayı sonu gibi Haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylemiyorum. Gerçekten hem seçim çalışmalarında seçime katılan bütün partilerimiz adaylarımız büyük zorluklar çekiyor. Kış şartları da buna eklenince daha zor bir hale geliyor. Tabi kazalarda kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ayağımda çatlağa bağlı bir ödem var şu anda ilaç tedavisi alıyorum. 3 hafta seçim boyunca dizlik kullanacağım" diye konuştu.

ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Açıklamanın ardından Destici, tedavisinde ilgilenen hastane personeline ve il protokolüne teşekkür ederek evinde istirahat etmek üzere Ankara’ya kara yolu ile hareket etti.

Kaynak: Gerçek Gündem