Fethullah Gülen başını öpmüştü: İşte Soylu'nun troll danışmanının eski ortağı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'troll' danışmanı Emin Şen'in sahibi olduğu SM360’ın eski ortakları arasında, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in başından öptüğü Mücteba Kılıç'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Fethullah Gülen başını öpmüştü: İşte Soylu'nun troll danışmanının eski ortağı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen'e ilişkin Meclis’te kamuoyuna duyurduğu dosya konuşulmaya devam ediyor.

Özel,  Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in sahibi olduğu SM360’ın sosyal medya yönetimi için çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını açıkladı. Özel, Şen’in, Soylu’nun troll ordusunun başında olduğuna dair belgeleri de paylaştı.

GÜLEN’İN BAŞINDAN ÖPTÜĞÜ KİŞİ ORTAĞI ÇIKTI

Öte yandan Emin Şen’in sahibi olduğu SM360 Ajans'ın eski ortakları arasında Neslihan Er Oğur ve Mücteba Kılıç’ın bulunması da dikkat çekti.

Şirkette mevcut çalışanlar arasında Şen’in kardeşi Enis Şen de bulunuyor. Şirketin eski ortağı Mücteba Kılıç ise FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yanında şiir okuyup ağlayan kişiydi. Gülen, Şen’in eski ortağı Kılıç’ı, okuduğu şiirin ardından başından öpmüştü.

Özgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenÖzgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenSiyaset
Son Güncelleme:
Soylu'nun troll danışmanına ihale yağdı Siyaset 13 Ocak 2023 10:48
Akşener taburcu oldu: İYİ Parti'den açıklama Siyaset 13 Ocak 2023 10:38
İsveç, Türkiye'nin istediği dört kişinin iade talebini reddetti Dünya 13 Ocak 2023 10:23
'Erdoğan, seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor' Siyaset 13 Ocak 2023 09:37
ÇOK OKUNANLAR
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış Görüntüler ilk kez ortaya çıktı: Adnan Oktar ve kedicikler böyle gözaltına alınmış