Fethullah Gülen başını öpmüştü: İşte Soylu'nun troll danışmanının eski ortağı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen'e ilişkin Meclis’te kamuoyuna duyurduğu dosya konuşulmaya devam ediyor.

Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in sahibi olduğu SM360’ın sosyal medya yönetimi için çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarından yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını açıkladı. Özel, Şen’in, Soylu’nun troll ordusunun başında olduğuna dair belgeleri de paylaştı.

GÜLEN’İN BAŞINDAN ÖPTÜĞÜ KİŞİ ORTAĞI ÇIKTI

Öte yandan Emin Şen’in sahibi olduğu SM360 Ajans'ın eski ortakları arasında Neslihan Er Oğur ve Mücteba Kılıç’ın bulunması da dikkat çekti.

Şirkette mevcut çalışanlar arasında Şen’in kardeşi Enis Şen de bulunuyor. Şirketin eski ortağı Mücteba Kılıç ise FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yanında şiir okuyup ağlayan kişiydi. Gülen, Şen’in eski ortağı Kılıç’ı, okuduğu şiirin ardından başından öpmüştü.