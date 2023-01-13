Akşener taburcu oldu: İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam çarpıntı nedeniyle gittiği Ankara Güven Hastanesi’nden taburcu edildi.

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Akşener taburcu oldu: İYİ Parti'den açıklama

kalbindeki ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne  kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastaneden taburcu edildi. Çıkışta basın açıklaması yapmayacağı belirtilen Akşener'in birkaç gün istirahat edeceği ifade edildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Akşener’in kaldırıldığı hastanenin önünde basın açıklaması yaptı.

Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız birazdan taburcu olacaklar. Şu an için bir basın değerlendirmesi, bir soru-cevap almayacak. Tabii Türkiye’nin çok ağır sorunları var, Türkiye çok önemli bir eşikten geçiyor. İyi Parti ve genel başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası, çok büyük bir tempo ile çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gece-gündüz demeden bu ağır sorumlulukla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Dolayısıyla bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu genel başkanımız. Birkaç gün istirahat edecek” dedi.

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Meral Akşener
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