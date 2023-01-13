Sermayesini 130 kat artırdı: Süleyman Soylu'nun troll danışmanına ihale yağdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Emin Şen’i, “Süleyman Soylu’nun trollük dersi verdirdiği kişi” olarak tanımlarken gözler, Şen’in sahibi olduğu şirkete çevrildi.

Emin Şen’in 22 Aralık 2010 tarihinde Mücteba Kılıç ve Neslihan Er Oğur ile birlikte 5 bin TL sermaye ile kurduğu 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon’un sermayesinde kısa sürede yaşanan artış dikkat çekti. Ticari sicil kayıtlarına göre şirket, kuruluş yılı olan 2010’dan 2017 yılına kadar üç kez sermaye artırımı yaptı. Şirketin 5 bin TL olan kuruluş sermayesi Şubat 2014’te 12 bin TL’ye, Nisan 2016’da 150 bin TL’ye, Nisan 2017’de ise 650 bin TL’ye çıkarıldı. Şirket sermayesinde yedi yılda yaşanan artış yüzde 12 bin oldu.

AJANSA ADETA İHALE YAĞDI

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, şirketin sermayesinde yaşanan çarpıcı artışın yanı sıra şirketin kamudan aldığı ihaleler de Şen’e sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon isimli şirketin yalnızca 2016-2020 döneminde aldığı 15 kamu ihalesinin tamamının kamuoyunda, “İhaleleri istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Şirket, pazarlık yöntemli 15 ihale ile kasasına, dört yıl gibi kısa bir dönemde 2 milyon 271 bin TL koydu. Şirketin üstlendiği ihalelerde kamu lehine indirim oranının sadece yüzde 6’da kalması ise ihalelerde rekabetin olmadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

TÜBİTAK’TAN SGK’YE BİRÇOK KAMU KURUMU

Şirketin 2016-2020 döneminde iş yaptığı bazı kamu idareleri ve aldığı paralar da şöyle sıralandı: