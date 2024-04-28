Fatih Erbakan'dan Meclis'e TRT için kanun teklifi: Genel Müdürü görevinden alınabilsin

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Genel Müdürünün tarafsızlığını kaybetmesi halinde görevden alınabilmesini içeren bir kanun teklifini Meclis'e iletti.

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Fatih Erbakan'dan Meclis'e TRT için kanun teklifi: Genel Müdürü görevinden alınabilsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye (TBMM) teklif sundu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Fatih Erbakan ve üç YRP Milletvekili, TRT Genel Müdürünün tarafsızlığını kaybetmesi halinde görevden alınabilmesini öngören bir kanun teklifi hazırlayarak çalışmalarını TBMM'ye iletti.

Teklif, "TRT Genel Müdürünün milli güvenlik ve kamu düzeni için gerekli olan niteliklerini yitirmesi, ciddi hizmet eksikliği göstermesi veya tarafsızlığı ihlal etmesi durumunda" RTÜK'ün önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabileceğini öngörüyor.

Bu kanun teklifiyle ayrıca, TRT veya özel TV kanallarının seçim dönemlerinde tarafsız yayın yapmaması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) uyarı yapması ve tekrarında ihlal edilen programın 1-12 kez arasında durdurulması ve 100 bin liraya kadar para cezası uygulanması öneriliyor. İhlal devam ederse, TV kanalının yayını en fazla 5 gün durdurulabilecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde, TRT ve özel medya organlarının siyasi partiler arasında dengesiz şekilde taraflı yayınlar yaptığı ve özellikle seçim süreçlerinde tarafsızlığa dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, daha önce RTÜK bünyesinde olan TRT Genel Müdürü'nün tarafsızlığını kaybetmesi durumunda görevden alınabilmesini teklif etme yetkisinin ortadan kaldırıldığı ve bu teklifle yeni bir düzenleme getirildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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