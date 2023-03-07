Fatih Altaylı: Millet İttifakı bu krizden güçlenerek çıktı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masaya dönüşünü "Altılı Masa'nın krizden güçlenerek çıktı" olarak yorumladı.

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Fatih Altaylı: Millet İttifakı bu krizden güçlenerek çıktı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dönmesi ve krizin çözülmesine ilişkin olarak, “Tek bir konuda yanıldım, ‘İttifak gereksiz yere yara almış olacak’ demiştim. Olmadı. Tam aksine bu krizden, artık Millet İttifakı’na dönüşen Altılı Masa tam aksine güçlenerek çıktı” dedi.

“Nietzsche’nin sözü bir kez daha gerçek oldu, ‘Öldürmeyen şey güçlendirdi’” diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

“En azından şimdilik.

Toplumun gücü önünde hiçbir siyaset duramazdı.

Toplumsal muhalefetin sesine kayıtsız kalınamadı.

Herkesi memnun edecek ya da kimseyi kırmayacak şekilde geliştirilen formül ise İstanbul ve Ankara Belediye başkanlarının ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı’ olacaklarının önceden açıklanması oldu.

Bu formülün iktidarı rahatsız ettiğini ve muhalefet açısından doğru bir hamle olduğunu ise Beştepe’den anında gelen ‘Belediye başkanları anayasaya göre cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz’ tepkisi ile anladık.“

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