Demirtaş seçmenlere seslendi: 'Bu sahtekarlara günahınızı vermeyin'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenlere seslendi. Demirtaş, "Demirtaş, “Bu dolandırıcılara, sahtekarlara değil oyunuzu, günahınızı bile vermeyin" dedi.

Demirtaş seçmenlere seslendi: 'Bu sahtekarlara günahınızı vermeyin'

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu ve seçmenlere seslendi.

Demirtaş, Erzurum’da -5 derece soğukta et kuyruğuna giren yurttaşlar üzerine iktidara tepki gösterdi. Demirtaş, “O ülkenin siyasetçileri gece rahat uyuyabiliyorlarsa kesinlikle dürüst değiller demektir! Ben susayım, bu acı durum ortadayken koltuk kavgasına girenlere siz bir şey söyleyin” dedi.

Seçmenlere seslenen Demirtaş, “Bu dolandırıcılara, sahtekarlara değil oyunuzu, günahınızı bile vermeyin. Değişim düğmesine basın ve bu gidişi değiştirin” çağrısında bulundu.

Demirtaş şunları ifade etti:

"Evine et götürebilmek için -5 derece havada et kuyruğuna girmek zorunda kalan halkın ülkesi... O ülkenin siyasetçileri gece rahat uyuyabiliyorlarsa kesinlikle dürüst değiller demektir! Ben susayım, bu acı durum ortadayken koltuk kavgasına girenlere siz bir şey söyleyin. Yeri geldiğinde en sevdiği için her şeyi yapar ama halkı bu durumdayken vicdanı bile sızlamaz. Halkını, en sevdiği kadar sevmeyenler siyasetçi değil, dolandırıcı olur ancak. Halkını yürekten sevmeyenin her sevgisi sahtedir. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dolandırıcılara, sahtekarlara değil oyunuzu, günahınızı bile vermeyin. Değişim düğmesine basın ve bu gidişi değiştirin.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Selahattin Demirtaş 2023 seçim
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