'Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti' iddiasına yalanlama

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak entübe edilen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Okuyan'ın ailesi söz konusu iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı.

Gazeteci Murat Ağırel de yaptığı paylaşımda, "Bir site, doğru olmayan yalan bir haber giriyor diğer siteler sorgulamadan aynı haberi devam ettiriyor. Kimse haberin doğruluğu için arayıp bilgi almıyor. "Yaşar Okuyan öldü" diye onlarca haber sitesi haber girdi. Eşi ile konuştum az önce haberi giren haber sitelerinden bir kişi aileyi veya hastaneyi arayıp bilgi almamış. Yaşar Okuyan en son entübe edilmişti. Kanamasının durdurulduğunu öğrendim. Bunun dışında iyi neyse ki kötü bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

28 Ağustos 1950 tarihinde Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköylü olan Okuyan uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Okuyan 1999-2022 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP ve Vatan Partisi dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekilliği, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.