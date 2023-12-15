İYİ Partili Çömez'den 'katil aranıyor' isimli afiş: Motokuryenin katilinin resmi Somali Büyükelçiliğine asıldı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer için Somali Büyükelçiliği önünde eyleme çıktı.

Çömez ve İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde Shekh Mohamud'un resmi olan ve üzerinde ‘Aranıyor, firari katil, torpilli’ yazan bir afişi, büyükelçiliğe astı.

Turhan Çömez, olayın araştırılması için geçtiğimiz günlerde, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini açıklamıştı.

Elçilik önüne gelen basına bir demeç veren Çömez, şunları söyledi:

“Yunus Emre Göçer, çok ağır bir kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra polis memurları tekrar hastaneye gittiler. Ne hazindir ki, kurallar hiçe sayılarak doktordan bir rapor alınmadı. Doktora soruldu, ‘Durumu nedir?’ diye. Doktor, ‘Kendisinin şu anda konuşma imkanı yok’ dedi sözlü olarak. Hayati tehlikesi olduğuna dair hiçbir rapor alınmadan oradan ayrıldılar ve ne yazık ki suçlu olduğu net belli olan bu şahısla ilgili hiçbir yakalama ya da gözaltı kararı çıkartılmadı. Ve bu esnada maalesef motokuryemiz hayatını kaybetti. Arkasında gözü yaşlı bir eş, 2 yavru ve bunlardan bir tanesi de ne yazık ki otistik. Hekim olarak konuşuyorum, merhuma bir otopsi dahi yapılmadı. Çünkü otopsi yapılmış olsaydı burada dramın ne kadar büyük olduğu ve trafik kazasının aslında nelere mal olduğu ortaya çıkacaktı. Otopsi kayıtlarının peşine düştük. Maalesef otopsi kaydı da yok. Skandallar dizisi burada da bitmedi. Söz konusu şahsın elini kolunu ülkeden sallayarak çıktığında gördük ki Türkiye’de kendisine oturum verilmiş. Peki hangi gerekçeyle oturum verildi? Bakıyorsunuz, bunun bir siyasi sığınma olduğu konuşuluyor. Soru sorduk cevap gelmedi, arkasına düştük, cevap alamadık. Hangi hakla bir Cumhurbaşkanının oğluna bu ülkede siyasi sığınma hakkı verilmiştir? Ve bu şahsın şu anda Dubai’de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Peki bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı, Somali Büyükelçiliği’ne ve Somali Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazdı mı? Hayır.

'KENDİ VATANDAŞI GÖZ GÖRE GÖRE KATLEDİLİRKEN, BİRİNİN ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ÜLKEYİ TERK ETMESİNE MÜSAADE EDİLMEZ'

Çünkü Somali Cumhurbaşkanına bir mektup göndermek istedim, ‘Bu suçlu lütfen iade edilsin ve bu suçlu gelsin Türk yargısı önünde hesap versin’ diye. Somali Büyükelçisinin ülkeyi terk ettiği, Türkiye’de olmadığı söylendi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemem ama biz bu ülkede mağdurun hakkını koruyamazsak, hukukun çiğnenmesine, devletin kurum ve kurallarının örselenmesine izin verirsek bu tür dramları daha çok yaşamaya devam ederiz. Dünyanın hiçbir modern ülkesinde, hiçbir gelişmiş ülkesinde kendi vatandaşı göz göre göre katledilirken, birinin elini kolunu sallaya sallaya ülkeyi terk etmesine müsaade edilmez.”

NE OLMUŞTU?

Motokurye olarak çalışan, 1 otizmli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılmış, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Shekh Mohamud, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem