Metiner'den AKP'ye 'değişim' çağrısı: 'Siyaseten ölümü anlamına gelir'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP’de değişimin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti ve “AK Partili aktörlerin siyasal oligarklara dönüşmesi de AK Parti’nin siyaseten ölümü anlamına gelir” dedi.

Metiner'den AKP'ye 'değişim' çağrısı: 'Siyaseten ölümü anlamına gelir'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ta, “AK Parti’de değişim olacak mı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, AKP’de değişimin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. “Statükocu bir anlayışa savrulmak, AK Parti için zihnen ölüm anlamına gelir” diyen Metiner, “AK Partili aktörlerin siyasal oligarklara dönüşmesi de AK Parti’nin siyaseten ölümü anlamına gelir” dedi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

“Türkiye Yüzyılı” iddiası, başlı başına bir büyük değişim iddiasıdır.

Bu iddianın taşıyıcı aktörü olan AK Parti’nin değişmemesi elbette mümkün değildir.

Kendini değiştirmeyen hiç bir şeyi değiştiremez.

AK Parti her daim hem kendini değiştirerek yol yürümüş, hem de köklü değişimlere öncülük etmiş bir partidir.

Bu değişim, köksüz bir değişim değildir.

Rüzgarın seyrine göre şekil alan bir değişim değildir.

AK Parti bir ayağı kendi sabitelerinde olan, öteki ayağıyla da bütün bir dünyayı dolaşan, dolayısıyla sabitelerine ters düşmeyen tüm değişimlere ve yeniliklere açık bir parti olmuştur hep..

Başka bir ifadeyle, AK Parti, “köksüz değişim”in partisi değil, kendi kökleri üzerinden her dem ve her daim kendini yenileyerek değişim sürecine öncülük eden bir parti olmuştur.

“Süreklilik içinde değişim” ilkesi, “Her yeni güne dair yeni şeyler söylemek lazım” anlayışıyla bütünleşerek AK Parti’nin hayatiyetini sağlamıştır.

AK Parti’nin bu başat karakteristiği, o yüzden statükoyu dışlıyor.

Bürokratik ve siyasi oligarşiyi kapının dışında bırakıyor.

Statükocu bir anlayışa savrulmak, AK Parti için zihnen ölüm anlamına gelir.

AK Partili aktörlerin siyasal oligarklara dönüşmesi de AK Parti’nin siyaseten ölümü anlamına gelir.

O yüzdendir ki statükocu eğilimler veya oligarşik tavırlar belirmeye başladığı andan itibaren milletin AK Parti’ye olan tavrında da hemen farklılaşmalar baş göstermiştir.

Bu sinyaller alınır alınmaz AK Parti’nin evvela kendini anında yenilediği, yani milletin istediği değişim rotasına kendini yerleştirdiği bilinen bir gerçekliktir.

Bu değişim şayet milletin istediği doğrultuda ve ölçüde ise AK Parti eskisinden çok daha güçlü hale gelmiştir. Değilse ya yerinde saymış ya da düşüş trendine girmiştir.

Son seçimde AK Parti oylarındaki dramatik düşüş, büyük ölçüde bir değişimin istendiğinin sinyali mahiyetindedir.

Reis’in bunu doğru okuduğu kanaatindeyim.

O yüzden hükümette köklü bir değişime gidildi.

Bu değişim sadece AK Parti’ye oy verenleri değil milletin kahir ekseriyetini de memnun etti.

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