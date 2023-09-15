Faik Öztrak'tan AKP'ye jet yanıt: Cevap verin!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Zirvesi ile ilgili açıklamalarına yanıt vermişti.

Çelik, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza yönelik 'Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir' demiş. Cumhurbaşkanımızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu’nun asla anlayamacağı bir boyuttadır. Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanımızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler" demişti.

"CEVAP VERİN"

Çelik'in bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz, AK Parti Sözcüsünün durumunu gayet iyi anlıyoruz. Suçluların telaşı içinde olduğunu görüyoruz. Fakat kibirleri, telaşlarını örtmeye yetmiyor. Anlamamakta ısrar ettiğiniz sorumuzu bir kere daha, milletimizin yüksek menfaatleri doğrultusunda soruyoruz: Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nda neden yer almıyor? Cevap verin" dedi.

Öte yandan Hindistan’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun duyurusunu yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmeleri ve açıklamaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana ‘ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir’ dediğimiz için bizi ‘darbecilik’ ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu. Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan’ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil... G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye’yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır. Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır. İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka ‘itibar’ diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye’nin olmamasının hiçbir izahı yoktur.” diyerek Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru toplantısına katılan ülkelerin liderlerinin bulunduğu fotoğrafı paylaştı.

Erdoğan’ın 'Türkiye’siz bir koridor olamaz' açıklamasını Kılıçdaroğlu, "Siz o zirveye Katar Emiri’nin ‘hediye(!)’ uçağıyla katılırsanız, mal varlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler. Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına ‘Türkiyesiz bir koridor olmaz’ diye de caka satmış. Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? ‘Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz’ dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi… Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem