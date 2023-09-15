Kılıçdaroğlu'ndan ameliyat olan Emine Şenyaşar'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olduğu için “adalet nöbeti”ne ara veren Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım hala acılar içinde, hala adalet arıyor, hala katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor. Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bu sabah, eşim Selvi Hanım ile birlikte, Ankara’da tedavi gören Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret ettik. Emine Hanım hala acılar içinde, hala adalet arıyor, hala katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor. Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor.

Erdoğan, katilleri “senden-benden” diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına? Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım.”

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde “adalet nöbeti” başlatmıştı.

Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar adalet nöbetini 846’ncı gününde Adalet Bakanlığı önüne taşıdı. Birçok sağlık sorunu olan anne Şenyaşar, dizlerinden ameliyat olmak için Bakanlık önündeki eyleme 49’uncu gününde ara vermek zorunda kalmıştı.