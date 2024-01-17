Erkan Baş'tan TKP'ye Kadıköy resti: Yaptıkları hiç şık değil, aday çıkaracağız... 'Maçoğlu'na karşı değiliz ama...'

TİP lideri Erkan Baş, TKP'nin adayı Maçoğlu'na karşı aday çıkaracaklarını duyurdu. Baş, "Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" dedi.

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Erkan Baş'tan TKP'ye Kadıköy resti: Yaptıkları hiç şık değil, aday çıkaracağız... 'Maçoğlu'na karşı değiliz ama...'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Kadıköy’de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Baş açıklamasında, Fatih Mehmet Maçoğlu’na karşı olmadıklarını vurgulayarak, “Yaptıkları hiç şık değil” diye konuştu.

Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 'Kadıköy Halk Dayanışması Adayı' olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

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Konuya ilişkin Gazete Duvar’dan Atilla Özsever’in sorularını yanıtlayan Baş, kendilerine herhangi bir şey sorulmadığı serzenişinde bulundu.

'NEZAKETEN GÖRÜŞÜMÜZ BİLE ALINMADI'

Baş konuya ilişkin, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" diye konuştu.

Baş, Kadıköy’de kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek, "Hafta sonu toplanacak olan Parti Meclisi’nde görüşüp adaylarımızı belirleyeceğiz” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Türkiye Komünist Partisi - TKP Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy İstanbul
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