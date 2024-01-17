Ege Akersoy hakkında tahliye kararı
Filistin'e destek mitinginde “Kelime-i Tevhid” bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atarak tepki gösteren ve tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul’da Filistin'e destek mitingi sırasında “Kelime-i Tevhid” bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, Ege Akersoy’un yumruklu tepkisiyle karşılaşmıştı. Akersoy olay sonrasında tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi. Akersoy hakkında yurt dışına çıkma yasağı koyuldu.
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