Ege Akersoy hakkında tahliye kararı

Filistin'e destek mitinginde “Kelime-i Tevhid” bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atarak tepki gösteren ve tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.

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Ege Akersoy hakkında tahliye kararı

İstanbul’da Filistin'e destek mitingi sırasında “Kelime-i Tevhid” bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, Ege Akersoy’un yumruklu tepkisiyle karşılaşmıştı. Akersoy olay sonrasında tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi. Akersoy hakkında yurt dışına çıkma yasağı koyuldu.

Ege Akersoy hakkında tahliye kararı - Resim : 1

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