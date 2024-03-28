Erdoğan’ın lise arkadaşının şirketi, Beyoğlu Hükümet Konağı ihalesini aldı

Beyoğlu Hükümet Konağı'nın çevre düzenlemesi yapım ihalesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketine verildi.

Son Güncelleme:
Erdoğan’ın lise arkadaşının şirketi, Beyoğlu Hükümet Konağı ihalesini aldı

Beyoğlu Belediyesi, hükümet konağının iki kısım çevre düzenlemesi yapım işi için 13 Mart’ta ihaleye çıktı. Cumhuriyet’ten Ceengiz Karagöz’ün haberine göre, 23 milyon 998 bin TL’lik ihaleyi Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Gürsoy’un Gürsoy Grup adlı restorasyon şirketi aldı.

Şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Hasan Gürsoy’un şirketleri, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu üstlendi. Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camisi, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini yaptı. Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan İhale
Son Güncelleme:
İmamoğlu: Bana tam puanı aslında hükümet verdi İmamoğlu: Bana tam puanı aslında hükümet verdi
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?
Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı
Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
Faiz kıskacı: Mevduat ve kredi faizleri yükseldi Mevduat ve kredi faizleri yükseldi