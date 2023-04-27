'Erdoğan'ın Adana mitingi de iptal edildi' iddiası
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son iki gündür miting ve programlarına katılmayan Erdoğan'ın Adana'da gerçekleştireceği mitingin de iptal edileceği iddia edildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmış; program yarıda kesilirken, Erdoğan'ın mide rahatsızlığı geçirdiği belirtilmişti.
Erdoğan'ın dün Sivas, Yozgat, Kırıkkale mitingleri iptal edilirken; bugün Mersin yarın da Osmaniye programlarını iptal etmişti.
'ADANA DA İPTAL EDİLDİ' İDDİASI
Erdoğan bugünkü Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt törenine çevrimiçi katılırken; Adana'da yapılacak mitingin iptal edildiği öne sürüldü.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın uzay ve havacılığın merkezi yapacağız