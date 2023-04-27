'Erdoğan'ın Adana mitingi de iptal edildi' iddiası

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son iki gündür miting ve programlarına katılmayan Erdoğan'ın Adana'da gerçekleştireceği mitingin de iptal edileceği iddia edildi.

'Erdoğan'ın Adana mitingi de iptal edildi' iddiası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmış; program yarıda kesilirken, Erdoğan'ın mide rahatsızlığı geçirdiği belirtilmişti. 

Erdoğan'ın dün Sivas, Yozgat, Kırıkkale mitingleri iptal edilirken; bugün Mersin yarın da Osmaniye programlarını iptal etmişti.

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'ADANA DA İPTAL EDİLDİ' İDDİASI

Erdoğan bugünkü Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt törenine çevrimiçi katılırken; Adana'da yapılacak mitingin iptal edildiği öne sürüldü. 

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
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