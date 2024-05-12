Erdoğan'dan Miçotakis görüşmesi öncesi 'Schengen' mesajı: AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı kritik zirve öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına 'Schengen vizesi' vermemesi durumuna ve Yunanistan ile başlayan kapıda vize uygulamasına değinerek, “Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir” dedi.

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Erdoğan'dan Miçotakis görüşmesi öncesi 'Schengen' mesajı: AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında, “Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir. Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri için ise, “Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hâkim olması için elimizden geleni yaparız. İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız” dedi.

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması hakkında konuşan Erdoğan, AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize vermemesi meselesine de değinerek, “Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir” cümlelerini sarf etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Vize Shengen vizesi
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