Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam önceki CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Taziye ziyaretine ilişkin fotoğraf, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Baykal, 11 Şubat’ta yaşamını yitirmiş ve bugün; CHP Genel Merkezi ve TBMM'deki törenler ile Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Devlet Mezarlığı’na defnedilmişti.

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