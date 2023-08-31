Erdoğan'dan cumhuriyetin 100. yılında 'kucaklaşma' çağrısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde kucaklaşma çağrısı yapan Erdoğan, "Milletimizi, karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı; birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTEREKLERİMİZİ ÇOĞALTMALIYIZ"

Erdoğan açıklamasının devamında "'Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini' son olarak 15 Temmuz’da hep beraber bir kez daha gördük. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da “Türkiye ortak paydasında” buluşabilmeliyiz" dedi.