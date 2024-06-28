Erdoğan'dan 'Bahçeli' sorusuna yanıt: "Suistimale fırsat vermeyi düşünmüyoruz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da çöken binalarla ilgili konuşan Erdoğan, "Bundan sonrada böyle olayları yaşayabiliriz. Kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama alalım." dedi.

Erdoğan, "Bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bu kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Birçoğunda da bunu yaşayacağımızı çok açık söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek, istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım." diye konuştu.

"BAHÇELİ" SORUSUNA YANIT

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeye ve Cumhur İttifakı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik ve devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerek Ak Parti olarak adımlarımızı atıyoruz."

"SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'girişimlere açığız' ifadelerini değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. İlişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, hedefimiz asla olamaz çünkü kardeş topluluktur Suriye halkı. Ailece görüşmelerine kadar sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur."