Erdoğan ve Tunç MİT'çileri ifşa etmişti: 'Kanunda açıkça suç' dedi, 'soruşturma başlatıldı mı' diye sordu

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MİT’in 97'nci yıl dönüm kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarından MİT mensuplarının fotoğraflarının yayımlanmasıyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi de olan Öztürkmen; “Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesinde MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerle ilgili üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verildiği yer almaktadır. MİT’in kuruluş yıl dönümünde böylesine kritik bir güvenlik zafiyetine yol açanlara hiçbir şey yapılmazken, açık kaynaklarda yer alan bilgilerle haber yapan gazeteciler hapis yattı" diyerek tepki gösterdi.

"ÜLKE GÜVENLİĞİNİ ZAFİYETE DÜŞÜREN..."

CHP’li Öztürkmen internete bir kez düşen bilgilerin kaldırılmasının artık mümkün olmadığını belirterek; “Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın MİT mensuplarını da gösteren fotoğrafları daha sonra silmesi, o fotoğrafların artık sosyal medyada yer almadığı anlamına gelmez” diyerek, “Ülke güvenliğini zafiyete düşüren ve istihbarat personelini ifşa eden sorumlular mutlaka açığa çıkarılmalıdır. Bir yandan gazeteciler MİT Kanunu gerekçe gösterilerek hukuksuz biçimde tutuklanırken, böylesine vahim bir güvenlik skandalına sebebiyet verenlerle ilgili işlem yapılmaması kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Öztürkmen, “Meclis çatısı altında bir milletvekili olarak üyesi olduğum Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantılarına girerken dahi telefonlarımızı dışarıda bırakıyoruz veya kapatarak o toplantılara iştirak ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı gibi son derece kritik önemi haiz, ülke güvenliğini ilgilendiren bir kurumun etkinliğinde fotoğraf çekilmesi ve bunların internet ortamında servis edilmesi açıklanmaya muhtaçtır, sorgulanması ve soruşturulması gerekiyor. Bu yapılan hem ceza yasalarımızda hem de MİT Kanunu’nda açıkça suçtur” dedi.

Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları sordu:

1- Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesaplarından MİT mensuplarının fotoğraflarını ifşa eden sorumlular kimlerdir? Bu kişiler hakkında adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturma hangi aşamadadır ve/veya nasıl bir sonuç alınmıştır?

2- Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. kuruluş etkinlikleri neden basına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir? Bu güvenlik ihlaline kimler, neden göz yummuştur? Geçmiş dönemlerde de benzer uygulama yapılmış mıdır?

3- MİT yöneticileri hakkında fotoğraf çekilmemesiyle ilgili bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulamadılarsa bu güvenlik zafiyetinin sorumlusu kimlerdir, bir soruşturmaya tabi tutulmuşlar mıdır? Uyguladılarsa buna kim veya kimler riayet etmemiştir?

4- Sırf mesleğini icra eden gazeteciler, açık kaynaklarda bulunan bilgileri haber yaptıkları için yargılanıp tutuklanırken, söz konusu zafiyete sebep olanlar hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?

Kaynak: Gerçek Gündem