Erdoğan ve Bahçeli'den seçim sonrası ilk görüşme

Seçim yenilgisinin ardından Erdoğan ve Bahçeli, bugün ilk kez bir araya gelecek.

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Erdoğan ve Bahçeli'den seçim sonrası ilk görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yenilgi ile ayrılan ittifak ortakları, seçim sonrası ilk kez görüşecek.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi bugün saat 15.00'te ziyaret etmesi bekleniyor.

Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'da Çayyolu'ndaki konutunda geçeceği belirtildi.

İkili arasında yapılacak görüşmede yeni anayasa konusunun açılabilir.

İki lider en son ocak ayında görüşmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Yeni anayasa tartışmaları AKP MHP
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