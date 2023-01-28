Erdoğan 'üçüncü kez aday olmasına' gelen itirazlara 'hukuk skandalı' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa'nın aday belirleyemediğini öne süren Erdoğan, ''Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar, bir isim dahi bulamıyorlar. Seçim tarihi netleşsin 'Aday hazır' dediler, sonra açıklamıyoruz bahanesine sığındılar. Milletin karşısına isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar. 15 yıl önceki hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar'' diye konuştu.

Muhalefete çağrıda bulunan Erdoğan, "Artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Bizimle mücadele edecek bir aday bulmaları daha hayırlıdır" ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Denizli bizim yanımızda dağ gibi durdukça, Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez. Şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Bugün de tek bir açılışla yaptığımız açılışlarla toplam tutarı 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Onlar gidiyor, muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Bazen yanına birilerini alıp 'Paris'tekinden daha güzel değil mi?' diyorlar. 'Bunun kaptanı yok mu?' diye soruyorlar, haberleri yok. AK Parti iktidarı kaptansız nice trenleri yola koyduk. Paris'in metrolarında yukardan yağmurlar akıyor. Rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Kağıthane'den İGA'ya açılışı yaptık metromuzu dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılır öğrenin.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI 85 MİLYONUN 'KIZILELMA'SI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu eserlerin inşasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. Denizli'deki programımızın son durağı toplantımızın milletimiz, teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Farklı kademelerde görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun tamamının hayali, Kızılelma'sı olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı, barışın adaletin demokrasi ve kalkınmanın yüzyılıdır. Çekilen çilelerin boşa gitmediğini göreceğimiz bir asır olacaktır. Ekonomisi kriz girdabında sürüklenen ülkemizi her yıl yüzde 5 oranında büyüterek, bugünlere hazırladık. Yarım asır sonra IMF'ye olan 23,5 milyarlık borcumuzu kapatarak, ekonomik bağımsızlığımızı biz tescilledik. MB'nın döviz rezervlerini 130 milyar doların üzerine çıkararak, hazinemizi biz tahkim ettik. Savunma sanayimizde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. İhracatımızı 254 milyar dolarak getirdik. Sayısını 57'ye çıkardığımız havalimanlarımız var. Tünellerimiz, köprülerimizle, 1 milyon 170 bin konutumuzla 81 vilayete kazandırdığımız millet bahçelerimizle tüm alanlarda projelerle 20 yılda Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun altyapısını adım adım oluşturduk. CHP ve ortakları engellemeye çalışırken, Türkiye'yi dünya ile yarışacak imkanlara kavuşturduk. Eskiler ne derdi, 'Dut demeye dudak gerek', Türkiye her alanda kendine güveniyor. Bu iş ağzına geleni söylemekle olmuyor. Kendinizi bu davaya adayacaksınız, hazırlık yapacaksınız, desteği kazanacaksınız, gerektiğinde bedel ödeyip icraatları gerçekleştireceksiniz.

"TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI YAPIYORLAR AMA BİR İSİM DAHİ BULAMIYORLAR"

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışmış olanlar, kaçacak delik arıyorlar. AK Parti ile karşısındakilerin farkı nettir. Siyasetçi ancak kadrosu yol arkadaşları kadar güçlüdür. Ekip liderinin vizyonu kadar uzak görüşlüdür. İşte burada olduğu gibi. Biz 20 senedir yürüdüğümüz uzun ince yolda bunu kazandık. Kalpleri bir, hedefleri bir olanların yolunu hiçbir engelin kesemeyeceğini defalarca gösterdik. Kısır siyasi ihtirasları için bir araya geldiklerini nasıl birbirlerine düştüklerini takip ediyoruz. Bizans tipi taht kavgalarının arkası kesilmiyor. Bunlar hangi koltuğa kimin oturacağının kavgasına tutuşmuş vaziyetteler. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar, bir isim dahi bulamıyorlar. Seçim tarihi netleşsin 'Aday hazır' dediler, sonra açıklamıyoruz bahanesine sığındılar. Milletin karşısına isimle çıkmak yerine bize sataşıyorlar. 15 yıl önceki hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Beceriksizliklerini kabullenmek yerine her hafta bahane üreterek saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerlerse denesinler, mızrağı çuvala sığdıramazlar. CHP ve şurekasına ipe un serme politikalarından vazgeçme çağrısında bulunuyorum. Beceremiyorlarsa elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız.''

NE OLMUŞTU?

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa, son toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Erdoğan'ın adaylığı mümkün'' değildir demiş; Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise ''Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil'' ifadeleri ile Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olacağını duyurmuştu.