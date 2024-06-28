Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin önerisi ortaya çıktı. Erdoğan'ın teklif metnindeki 'uyutma' alternatifine mesafeli olduğu öğrenildi.

Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak?

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplandı.

Toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin son hali konuşuldu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığı habere göre, teklif metnindeki 'uyutma' alternatifine mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen 'yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir' önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.

Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak? - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Hazırlanmakta olan yasa teklifinde, sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre için sahiplenilmemeleri durumunda 'uyutulmalarının' öngörüldüğü öne sürülüştü

Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen teklife, muhalefet partileri ve hayvan hakları savunucuları tepki göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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