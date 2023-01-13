'Erdoğan, seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor': İşte öne çıkan üç tarih

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında seçim tarihini ilan edeceğini söyleyen Hande Fırat, öne çıkan tarihleri de paylaştı.

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'Erdoğan, seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor': İşte öne çıkan üç tarih

Hürriyet yazarı Hande Fırat, seçimler için öne çıkan tarihleri yazarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında kararını ilan edeceğini söyledi.

Fırat, kulis bilgilerini aktardığı yazısında, seçim tarihlerinin; hac süreci, üniversite sınavı, okulların kapanışı ve tatil süreci, tarım bölgelerine gidişler üzerinden hesaplandığını söyledi.

Hande Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi kulislerde konuşulsa da, bir önemli etken de kampanya sürecinin Ramazan ayında sürecek olmasının artı ve eksilerinin neler olacağı...

Sonuçta tüm etkenleri değerlendirerek son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, mart ayı içinde cumhurbaşkanlığı kararı ile seçim tarihini ilan edecek."

Hande Fırat'ın bugünkü yazısına ulaşmak için tıklayın

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