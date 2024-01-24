Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıktı: 'Akla ziyan dedikodular...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'a sahip çıktı. Erdoğan, "Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar” diye konuştu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi hakkındaki iddialarla gündeme otururken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkan’a sahip çıktı.

Ankara’daki aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, “Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz.”

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NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu.

Erol Erkan'ın çalışanlara baskı uyguladığının belirtildiği bu şikayetin ardından Erkan ailesinin TCMB Sosyal Tesisi ve İzmir kampını mevcut ve emekli çalışanlar kapatıp kendilerine özel olarak kullandığı öne sürülmüştü.

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