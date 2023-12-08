Erdoğan eski metin yazarı "bilmiyormuş" gibi sordu: İsrail'e ürün satanlar, bunları taşıyanlar kim? Dini ile para arasında kalıp parayı seçenler kim?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail yönetimine sert tepki gösteren ve “soykırım” suçlaması yapan AKP’nin, Türkiye’den İsrail’e ticarete devam etmesi tartışmaları körükledi. Resmi verilerde sadece Kasım ayında 320 milyon dolarlık mal satışı görünürken, satışı yapan şirketlerin ve malları taşıyan gemilerin sahiplerinin AKP’ye yakın isimler olması dikkat çekiyor.

Gazeteci Metin Cihan’ın açıkladığı tablolarda, Türkiye limanlarından hemen her gün çimento, çelik gibi kritik önemdeki maddeler İsrail’e doğru yola çıkıyor. AKP’ye yakın isimlerin yaptığı açıklamalar ise “sözleşmeler önceden imzalandı”dan ibaret…

“İSRAİL GAZZE’DE BEBEKLERİ ÖLDÜRÜRKEN, BAZI TÜRK FİRMALARI GEMİLERE ÜRÜNLERİNİ DOLDURMUŞLAR VE İSRAİL LİMANLARINA YOLLAMIŞLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde, ticareti devam ettirenlere tepki gösterdi.

Ünal, vatandaşların İsrail’i destekleyen şirketleri boykot etmesini övdüğü yazısında, ihracat rakamlarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Kasım ayında İsrail’e yapılan ihracatta yüzde 44 oranında bir düşüş olmuş. Ancak bunun ne kadarının İsrail’deki iç talep düşüşünden, ne kadarının da boykottan kaynaklandığını bilemiyoruz.

Gerçek olan şu ki, İsrail Gazze’de bebekleri öldürürken, bazı Türk firmaları gemilere ürünlerini doldurmuşlar ve İsrail limanlarına yollamışlar.

Örneğin Kasım ayında Türkiye’den İsrail’e 44 milyon dolarlık çelik, 41 milyon dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 24 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 30 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ürünü, 1,3 milyon dolarlık fındık ve fındık mamulü, 15,4 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü, 18,3 milyon dolarlık hububat ve bakliyat, 41,6 milyon dolarlık kimyevi madde, 8 milyon dolarlık makine ve aksamı, 6 milyon dolarlık meyve ve sebze ihraç edilmiş.

Kasım ayında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı toplamda 495 milyon dolar ancak bu kalemde ülke bilgisi verilmediği için ne kadarının İsrail’e gittiğini ya da İsrail’e bu kalemde ihracat yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz.

Ayrıca bu rakamlar İsrail’e yapılan ihracat rakamları; Filistin’e yapılan ihracat ayrıca belirleniyor. Yani bu ürünler Filistin’e gitmiyor.”

“BU PARAPERESTLERİN PARANIN DEĞİL TÜRKİYE’NİN YANINDA DURACAKLARININ GARANTİSİ VAR MI?”

Aydın Ünal, isimleri belli olmasına rağmen, AKP’ye yakın kişilere tek kelime etmedi ve İsrail’le ticaret yapanların “kimler” olduğunu sordu.

Ünal, şunları kaydetti:

“Şimdi soru şu: İsrail Gazze’de soykırım yaparken, bebekleri, çocukları, kadınları, sivil halkı vahşice katlederken, okulları, hastaneleri vururken, 2,5 milyon insanı açlığa, susuzluğa mahkum ederken, üstelik Gazze meselesi İslami, insani ve Türkiye’nin milli meselesi iken, İsrail İstihbarat Şefi Türkiye’de insan avlayacakları tehdidiyle ülkemizin topyekun bağımsızlığını ve güvenliğini küstahça hedef alırken, İsrail’e geçen ay 302 milyon dolarlık ürün satanlar kimler, bunları taşıyanlar kimler?

Dini ile para, vicdanı ile para, vatanının bağımsızlığı, milletinin güvenliği ile para arasında kalıp parayı tercih edenler kimler?

Allah korusun, yarın Türkiye’nin başı derde girdiğinde, bu paraperestlerin paranın değil Türkiye’nin yanında duracaklarının garantisi var mı?

Market ürününü, kahveciyi, hamburgerciyi, kolacıyı boykot ederken, İsrail’e nefes veren firmaları tanımak hakkımız değil mi?

Haydi paraya tapanları geçtik, en azından kurt ile avlayıp, çoban ile ağlayanları bir görsek, bir tanısak. Hayırlara vesile olmaz mı?”