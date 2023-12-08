Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum'

Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine mahkemeye başvuran Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım, isimlerinin söz konusu paylaşımlardan çıkarılması kararı aldırdı. Cihan, karara rağmen isimleri silmeyeceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum'

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım mahkemeye başvurarak, Metin Cihan'ın "Gazze'ye bomba yağarken Türkiye'den İsrail'e sevkiyat devam ediyor" paylaşımlarından isimlerinin silinmesini istedi. Mahkeme, Cihan'ın paylaşımlarından baba-oğul Yıldırım'ın isimlerinin silinmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin ardından eski Başbakan Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım da serbest gazeteci Metin Cihan'ın, Türkiye'den İsrail'e sevkiyatın devam etmesine ilişkin paylaşımlarına karşı yargıya başvurdu.

FreeWeb Turkey'in aktardığına göre, mahkeme, Cihan'ın yayımladığı ve Erkam Yıldırım'a ait gemilerin Gazze bombalanırken İsrail limanlarına sevkiyat yaptığı" iddialarının yer aldığı tüm gönderilerden Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım'ın adının silinmesine hükmedildi.

Karar, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum' - Resim : 1

FreeWeb Turkey'in sosyal medya hesabını alıntılayan Cihan, kararla ilgili şunları yazdı:

"Erdoğan dava açtı umursamadım. Çünkü ticareti herkese açık resmi kaynaklardan doğruladım. Şimdi de Binali Yıldırım twitlerimi sildirmek istiyormuş. Tabii ki silmeyeceğim. Hatta tek tek RT edeceğim. Milyonlarca dolarlık rende binanız gerçekle baş edemiyorsa bu benim sorunum değil.

Haberleri sildirmek için mahkeme kararı aldırmışsınız @BY. silmiyorum. İddia değil, herkese açık resmi kaynaklar. Bu nedenle yalanlayamadınız bile. Bildirilen kararı da aynen böyle yanıtladım. Hakimi bağlamanız, beni bağlamaz. Silmiyorum. Filistinli çocuklar için, silmiyorum."

Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum' - Resim : 2

Etiketler
Binali Yıldırım
Son Güncelleme:
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı!
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
CHP'li Belediye Başkanı Dinçer, ameliyat sırasında hayatını kaybetti CHP'li Belediye Başkanı Dinçer, ameliyat sırasında hayatını kaybetti
Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı!
Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum' Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi: 'İddia değil, silmiyorum'