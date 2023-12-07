CHP'li Belediye Başkanı Dinçer, ameliyat sırasında hayatını kaybetti

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya'da fıtık ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Dinçer, geçen yılın başında karaciğer nakli olmuştu.

CHP'li Belediye Başkanı Dinçer, ameliyat sırasında hayatını kaybetti

Aydın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), ameliyat olduğu Malatya'da hayatını kaybetti.

Dinçer, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alındı.

Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Enver Salih Dinçer'e geçtiğimiz yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

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